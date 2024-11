Série da RICtv “Aqui é Meu Lugar” propõe debate na semana da Consciência Negra Série da RICtv “Aqui é Meu Lugar” propõe debate na semana da Consciência Negra Ric|Do R7 15/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h48 ) twitter

Chamada da série sobre o dia da Consciência Negra da RICtv

A série especial de reportagens “Aqui é Meu Lugar” estreia nesta segunda-feira (18), na tela da RICtv RECORD. Na semana da Consciência Negra, as produções nos apresentam artistas negros que se destacam por seus grandes trabalhos no cenário artístico do Paraná. Os episódios vão ar até sexta-feira (22), no RIC Notícias Manhã, no Balanço Geral Curitiba e no RIC Notícias Noite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

