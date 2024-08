Serviços Gratuitos em Cascavel: Participe do Justiça no Bairro! Os agendamentos para o acesso aos serviços gratuitos do programa Justiça no Bairro poderão ser realizados... Ric|Do R7 20/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Justiça no Bairro: Cascavel terá serviços gratuitos à população; saiba com participar

Os agendamentos para o acesso aos serviços gratuitos do programa Justiça no Bairro poderão ser realizados a partir desta quarta-feira (21), nas unidades do Cras. A ação está marcada para acontecer de 11 a 14 de setembro, na Unipar, em Cascavel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Justiça no Bairro: Cascavel terá serviços gratuitos à população; saiba com participar

• Sem nenhum óbito, novo período sazonal da dengue é iniciado

• Ratinho Junior decreta luto de três dias no PR pela morte de Margarita Sansone