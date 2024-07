Servidores do INSS cruzam os braços em greve

Ric |Do R7

Servidores do INSS entram em greve nesta terça-feira (16)

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entram em greve, a partir desta terça-feira (16), por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho.

