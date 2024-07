Sete homens indiciados por homicídio de casal no PR: Entenda o caso em Ponta Grossa Sete homens foram indiciadas por homicídio qualificado por envolvimento no assassinato do casal morto por engano em setembro de 2023... Ric|Do R7 22/07/2024 - 12h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h13 ) ‌



Casal morto por engano no PR: sete homens são indiciados por homicídio Caroline de Souza Machado

Sete homens foram indiciadas por homicídio qualificado por envolvimento no assassinato do casal morto por engano em setembro de 2023, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o inquérito do caso foi concluído nesta segunda-feira (22).

