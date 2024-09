Setembro quente e seco: o que esperar do clima no Paraná A previsão do tempo para o Paraná, é de que além das altas temperaturas, os níveis de chuva devem ficar abaixo da média em boa parte... Ric|Do R7 03/09/2024 - 18h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 18h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Calor intenso, pouca chuva e seca; veja previsão do tempo para setembro no PR

O mês de setembro deve ser marcado por altas temperaturas, chuva abaixo do esperado e seca. Conforme o Climatempo, as temperaturas previstas estarão entre 3°C e 5°C acima da média em diversas áreas do Brasil, inclusive no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Calor intenso, pouca chuva e seca; veja previsão do tempo para setembro no PR

• Alep pode perder 11 deputados para prefeituras em 2024; confira nomes

• Sargento é morto com a própria arma dentro da viatura durante abordagem; assista