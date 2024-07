Shogun Team Fight Championship: um evento histórico em Curitiba Um evento que entra para a história e que certamente vem para novas edições em breve na capital paranaense. O Shogun Team Fight Championship... Ric|Do R7 23/07/2024 - 14h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com presenças marcantes de lendas do Vale-Tudo, Shogun Team Fight Championship estreou em Curitiba

Um evento que entra para a história e que certamente vem para novas edições em breve na capital paranaense. O Shogun Team Fight Championship, realizado em duas etapas, no sábado e no domingo, 20 e 21 de julho, aconteceu no Centro de Exposições do Parque Barigui, cartão postal de Curitiba (PR), no mesmo final de semana que acontecia um evento de fisiculturismo. No cage, lutas de MMA, Kickboxing, Boxe, NO GI e Jiu Jitsu aconteceram com a presença de lendas de um dos esportes que mais cresce na atualidade: As artes marciais mistas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Quanto custa para eleger um prefeito em Curitiba? Entenda gastos de 2020

• A Hora da Venenosa Curitiba ao vivo | 23/07/2024

• Ninguém aguenta mais: Moradores reclamam de manobras perigosas em bairro de Cascavel