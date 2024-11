Show de drones no Parque Barigui é adiado para domingo; veja novo horário Show de drones no Parque Barigui é adiado para domingo; veja novo horário Ric|Do R7 29/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h49 ) twitter

Show de drones no Parque Barigui

O show de drones que estava marcado para acontecer na noite desta sexta-feira (29), no Parque Barigui, em Curitiba, uma das atrações para o Natal foi adiado para domingo (1º), conforme a Prefeitura de Curitiba, o evento foi adiado devido às condições climáticas. Além do show de drones, também estava previsto o acendimento da árvore de Natal no local, mas o evento também foi adiado.

