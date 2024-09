Show imperdível de sertanejo em Curitiba As lendárias vozes da música sertaneja sobem ao palco do Teatro Guaíra, em Curitiba, no dia 24 de novembro, para […] O post Trio Parada... Ric|Do R7 10/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h22 ) ‌



Trio Parada Dura e Lourenço & Lourival se apresentam com show inédito em Curitiba

As lendárias vozes da música sertaneja sobem ao palco do Teatro Guaíra, em Curitiba, no dia 24 de novembro, para um show inesquecível. Os fãs de ‘modão’ terão a chance de curtir, em uma única apresentação, o encontro de Lourenço & Lourival com o Trio Parada Dura. O espetáculo promete resgatar as raízes da música sertaneja, repleto de clássicos que marcaram gerações.

