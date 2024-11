Sidney volta a atacar Sacha em A Fazenda 16: ‘Muito tóxico’ Sidney volta a atacar Sacha em A Fazenda 16: ‘Muito tóxico’ Ric|Do R7 15/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sidney Sampaio em A Fazenda 16

Sidney Sampaio voltou a atacar Sacha Bali em comentários, dentro de A Fazenda 16, nesta sexta-feira (15). Em bate-papo na casa da árvore com Albert e Vanessa, o ator teorizou de que o público pode estar “saturado” do peão e que as pessoas não tenham processado os erros dele no programa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Temporal a caminho do Paraná é destaque no RIC Notícias Noite

Manifestantes invadem shopping de Curitiba durante ato pelo fim da escala 6 x 1

Thiago Servo cobra R$ 11 milhões da ex por pagar pensão de criança não biológica