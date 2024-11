Síndico desvia cerca de R$ 44 mil de condomínio no PR e foge do país Síndico desvia cerca de R$ 44 mil de condomínio no PR e foge do país Ric|Do R7 12/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 14h11 ) twitter

Síndico desvia cerca de R$ 44 mil de condomínio no PR e foge do país

Um homem, de 44 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná por desviar cerca de R$ 44,5 mil das contas do condomínio em que era síndico, no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

