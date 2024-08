Sobrevivente de Tragédia Aérea: A Decisão que Mudou Tudo O comerciante Adriano Azevedo, de 39 anos, relatou que quase embarcou no avião que caiu em Vinhedo, no Interior... Ric|Do R7 09/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem que estaria em avião que caiu decidiu viajar de ônibus: “Alívio e tristeza”

O comerciante Adriano Azevedo, de 39 anos, relatou que quase embarcou no avião que caiu em Vinhedo, no Interior de São Paulo. A aeronave que saiu pela manhã de Cascavel, no Oeste do Paraná, tinha como destino a Guarulhos, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem que estaria em avião que caiu decidiu viajar de ônibus: “Alívio e tristeza”

• Especialista aponta motivos para sucesso de celebridades na política

• Parafuso Chato: entenda a possível causa da queda de avião em São Paulo