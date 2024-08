Solteiros em Números: Uma Realidade Brasileira Dia do Solteiro: há mais de 80 milhões de solteiros no Brasil. Mais de 80 milhões de solteiros no Brasil e metade deles pretendem... Ric|Do R7 15/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dia do Solteiro: há mais de 80 milhões de solteiros no Brasil

Dia do Solteiro: há mais de 80 milhões de solteiros no Brasil. Mais de 80 milhões de solteiros no Brasil e metade deles pretendem continuar assim.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Ministério da Saúde vai instalar centro de operações em resposta à Mpox

• Mortes por Mpox, a varíola dos macacos, já chegam a 524

• PMs são presos suspeitos de desvio de eletrônicos apreendidos em ações no PR