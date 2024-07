Ric |Do R7

Sorteio do Nota Paraná premia entidades de 25 municípios com R$ 5 mil No sorteio do Nota Paraná, da última segunda-feira (8), 40 prêmios de R$ 5 mil foram distribuídos a entidades sociais de 25 municípios...

Nota Paraná contempla entidades de 25 municípios com prêmios de R$ 5 mil

No sorteio do Nota Paraná, da última segunda-feira (8), 40 prêmios de R$ 5 mil foram distribuídos a entidades sociais de 25 municípios. Além disso, 1.718 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego concorreram aos prêmios só no último mês.

