Stand Up Raiz com Danilo Gentili, Oscar Filho e Diogo Portugal chega a Curitiba

Stand Up Raiz

Os humoristas Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho, considerados Pioneiros do Stand Up no Brasil, se unem para fazer uma apresentação em Curitiba. Chamado “Stand Up Raiz”, o espetáculo acontene no Teatro Guaíra, nesta sexta (15). Os ingressos estão à venda no site do diskingressos, na bilheteria do teatro Guaíra ou no Shopping Mueller, a partir de R$70,00.

