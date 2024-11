Stray Kids no Brasil: ingressos no Ticketmaster esgotam em minutos Stray Kids no Brasil: ingressos no Ticketmaster esgotam em minutos Ric|Do R7 27/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 13h09 ) twitter

Stray Kids no Brasil

O grupo de k-pop Stray Kids irá realizar uma turnê mundial, nomeada como dominATE. Stray Kids fará duas apresentações no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, no mês de abril. As vendas para os ingressos foram abertas para o público geral na manhã desta quarta-feira (27), no site da Ticketmaster.

