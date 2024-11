Suposto áudio de Ana Paula Minerato com fala racista viraliza na web Suposto áudio de Ana Paula Minerato com fala racista viraliza na web Ric|Do R7 25/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 12h09 ) twitter

Ana Paula Minerato

Ana Paula Minerato, ex-participante de A Fazenda 8, foi acusada de ter proferido falas de cunho racista contra a cantora Ananda. Em um suposto áudio, que vazou nas redes sociais nesta segunda-feira (25), a artista conversa com o rapper KT e o questiona sobre ele ter se relacionado com a cantora Ananda, descrevendo-a com termos racistas.

