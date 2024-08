Suspeita de Crime em Hospital: Técnico de Enfermagem Dopou Paciente Um técnico de enfermagem está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. O homem é suspeito de dopar... Ric|Do R7 15/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 22h26 ) ‌



Técnico de enfermagem é suspeito de dopar paciente para furtar celular no PR

Um técnico de enfermagem está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. O homem é suspeito de dopar uma paciente idosa, com o objetivo de furtar o celular dela. O caso aconteceu em um hospital de Toledo, no Oeste do Paraná.

