Suspeita de Doença em Navio Brasileiro é Descartada

Ric|Do R7 21/08/2024 - 14h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 14h51 )



Suspeita de mpox é descartada em navio que saiu do Brasil; veja doença confirmada

Foi descartada a suspeita de mpox no navio de grãos que saiu da cidade de Santos, no Brasil, a caminho da Argentina. A embarcação havia sido colocada em quarentena após um dos tripulantes apresentar lesões cutâneas semelhantes a cistos no peito e no rosto. Nesta quarta-feira (21), um comunicado do Ministério da Saúde da Argentina afirmou que o caso se trata, na verdade, de outra doença.

