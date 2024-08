Suspeita de Mpox em Passageiro no Aeroporto de Guarulhos No último domingo (25), um passageiro com suspeita de mpox desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos... Ric|Do R7 26/08/2024 - 22h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h01 ) ‌



Passageiro chega em Guarulhos com suspeita de mpox; MS está monitorando

No último domingo (25), um passageiro com suspeita de mpox desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a informação chegou através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão responsável pelo registro e processo migratório para entrada no país.

