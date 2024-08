Suspeita de Queda de Avião: Imagens de Drone Revelam Local no Litoral do PR Imagens de drone mostram a área onde há suspeita da queda de um avião na Serra do Mar, em Morretes, no litoral... Ric|Do R7 01/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h23 ) ‌



Imagens de drone revelam área de possível queda de avião no litoral do PR

Imagens de drone mostram a área onde há suspeita da queda de um avião na Serra do Mar, em Morretes, no litoral do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde desta quinta-feira (1º) após um comerciante ouvir o barulho da explosão.

