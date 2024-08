Suspeitas no Ar: Sidney Sampaio Pode Estar em A Fazenda 2024! Mais um nome sobre um possível integrante de A Fazenda 16 rondou as redes sociais desde a noite desta quarta... Ric|Do R7 22/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 18h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Elenco A Fazenda 2024: tuíte levanta suspeitas sobre participação de Sidney Sampaio

Mais um nome sobre um possível integrante de A Fazenda 16 rondou as redes sociais desde a noite desta quarta-feira (21). Após uma publicação de Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de reality show da RECORD TV, os internautas especulam que o ator Sidney Sampaio esteja no elenco do programa, que estreia no dia 16 de setembro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Elenco A Fazenda 2024: tuíte levanta suspeitas sobre participação de Sidney Sampaio

• Maringá deve ir com força total para jogo quartas de final; veja escalações

• Congresso promulga PEC da Anistia e R$ 23 bilhões em multas são zeradas