Suspeito confessa morte de esposa e lamenta ‘não ter conseguido matar’ amante

Suspeito confessou a morte da esposa e declarou que pretendia tirar a própria vida

O homem preso em flagrante suspeito pela morte da esposa em Londrina, nesta quinta-feira (5), prestou depoimento na delegacia da cidade, no norte do Paraná. Renan Abra Pereira, de 35 anos, confessou o crime aos policiais e explicou que a motivação foi devido a uma traição da companheira. O suspeito revelou que descobriu conversas da mulher com um amigo dele.

