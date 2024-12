Suspeito de assaltar pedestre no Sítio Cercado é morto em confronto Um suspeito de assaltar uma pedestre no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, morreu em confronto com a Polícia Militar do […] O post... Ric|Do R7 05/12/2024 - 10h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h30 ) twitter

Confronto foi registrado no bairro Osternack após assalto no Sítio Cercado

Um suspeito de assaltar uma pedestre no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, morreu em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR). A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (4), no momento em que a mulher seguia para a casa. Após roubar a vítima, o suspeito efetuou um disparo e por pouco não atingiu a mulher.

