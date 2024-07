Suspeito de Assassinato de Frentista em Curitiba é Identificado pela Polícia A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o suspeito de assassinar o frentista Felipe Moreira da Silva... Ric|Do R7 31/07/2024 - 10h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h43 ) ‌



Polícia identifica suspeito de matar frentista em Curitiba; vídeo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou o suspeito de assassinar o frentista Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, dentro do posto de combustíveis onde a vítima trabalhava, no último domingo (28). Além disso, a PCPR divulgou um vídeo que mostra toda a ação do suspeito.

