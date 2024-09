Suspeito de assassinato é capturado em Ponta Grossa A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com a colaboração da Polícia Militar, prendeu em Ponta Grossa um dos suspeitos de matar um casal,... Ric|Do R7 10/09/2024 - 13h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h41 ) ‌



Polícia prende suspeito de assassinar casal em Ponta Grossa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com a colaboração da Polícia Militar, prendeu em Ponta Grossa um dos suspeitos de matar um casal, no início de setembro. Conforme as investigações, o jovem de 26 anos já responde pela morte do irmão de uma das vítimas, em crime ocorrido em 2019. Além disso, ele era procurado por uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 28 de agosto deste ano.

