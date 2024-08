Suspeito de Crime Brutal é Capturado no Paraná Um homem, suspeito pela morte e possível estupro de uma mulher, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná,... Ric|Do R7 22/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Andarilho suspeito de violentar e matar jovem é preso no Paraná; vídeo

Um homem, suspeito pela morte e possível estupro de uma mulher, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, foi preso na cidade vizinha de Wenceslau Braz, na terça-feira (20). Conforme as informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o preso admitiu ter roubado a mulher, mas negou o assassinato e a violência sexual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Andarilho suspeito de violentar e matar jovem é preso no Paraná; vídeo

• Recém-nascido, encontrado dentro sacola em obra, se recupera na UTI do hospital

• Stalker de gêmeas é preso em São Paulo