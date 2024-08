Suspeito de Duplo Homicídio é Capturado em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 34 anos, suspeito por dois homicídios, em 2020, no bairro Tatuquara... Ric|Do R7 13/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polícia prende suspeito de dois assassinatos em Curitiba Fabio Dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 34 anos, suspeito por dois homicídios, em 2020, no bairro Tatuquara. Conforme a investigação policial, ele é o responsável pelas mortes de Maicon Luiz Taborda Chaves e Rodrigo Magalhães dos Santos, em 2020, no bairro Tatuquara.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Geadas podem atingir o Paraná e provocar estragos em plantações; veja quando

• Polícia investiga agência Filia, acusada de dar golpes de festas de casamento

• Polícia prende suspeito de dois assassinatos em Curitiba