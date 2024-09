Suspeito de feminicídio é preso em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 33 anos, suspeito pelo feminicídio de Drielle Alice Teixeira […]... Ric|Do R7 10/09/2024 - 11h45 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h45 ) ‌



Polícia prende suspeito de matar jovem e espalhar sabão em pó no corpo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 33 anos, suspeito pelo feminicídio de Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz. A jovem de 27 anos foi encontrada morta, na quitinete em que morava, no Bairro Alto, em Curitiba, com o corpo coberto com sabão em pó. Impressões digitais encontradas na cena do crime e imagens de uma câmera de segurança foram fundamentais para identificar o suspeito, que seria namorado da vítima.

