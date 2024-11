Suspeito de feminicídio é procurado pela polícia no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) procura o homem suspeito de matar a ex-mulher, em Rolândia, no norte do Paraná. O crime ocorreu na... Ric|Do R7 15/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia procura suspeito de matar a ex-companheira no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) procura o homem suspeito de matar a ex-mulher, em Rolândia, no norte do Paraná. O crime ocorreu na madrugada de domingo (13) e, até o momento, ele ainda não foi encontrado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia procura suspeito de matar a ex-companheira no Paraná

• “Nunca foi agressivo”, diz diretora sobre criança que matou 23 animais no PR

• Pai da jovem morta em acidente com Porsche, fala sobre o caso e pede justiça



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.