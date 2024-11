Suspeito de furtar celular de mulher é agredido por populares em Cascavel; vídeo Suspeito de furtar celular de mulher é agredido por populares em Cascavel; vídeo Ric|Do R7 27/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito agredido

Um homem suspeito de furtar o celular de uma mulher em Cascavel, no Oeste do Paraná, foi agredido por populares que passavam pela região no início da tarde desta quarta-feira (27). Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito foi agredido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Motociclista cai em ribanceira de 5 metros na PR-317

Funcionários de operadora furtam cabos no Água Verde e prejudicam servições em hospitais

Tatiane Filipak é a favorita para a Secretaria de Saúde