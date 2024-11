Suspeito de homicídio de motoboy é detido pela polícia no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito do homicídio que vitimou Ednilson Alves da Cruz, de 37 anos, em setembro deste... Ric|Do R7 15/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende suspeito de matar motoboy por ciúmes da ex

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito do homicídio que vitimou Ednilson Alves da Cruz, de 37 anos, em setembro deste ano, no bairro Sítio Cercado. O homem, identificado como João Paulo Nascimento Ferreira, de 38 anos foi preso na segunda-feira (14).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia prende suspeito de matar motoboy por ciúmes da ex

• Debate da RICtv: veja regras e como foi encontro com representantes dos candidatos

• Polícia procura suspeito de matar a ex-companheira no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.