Suspeito de homicídio em Curitiba continua foragido

Ex-marido da namorada de motoboy morto em Curitiba está foragido

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está a procura de João Paulo Nascimento Ferreira, de 38 anos, suspeito de matar o motoboy Ednilson Alves da Cruz. Ele é ex marido da namorada do motoboy que foi morto no dia 5 de setembro, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O motivo seria ciúmes.

