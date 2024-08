Suspeito De Homicídio Em Posto De Gasolina Está Foragido A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está a procura de Edivaldo Muller, suspeito de matar um homem durante uma... Ric|Do R7 28/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h01 ) ‌



Suspeito de matar homem ao defender amigo em posto está foragido; veja o vídeo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está a procura de Edivaldo Muller, suspeito de matar um homem durante uma briga em um posto de combustíveis, em Loanda, no Noroeste do Paraná. O crime aconteceu em julho deste ano e foi gravado por câmeras de segurança.

