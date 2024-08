Suspeito de Homicídio: Homem é Detido Após Acidente Fatal com a Cunhada Um homem acabou sendo preso na segunda-feira (5) por suspeita de ter matar a própria cunhada após bater no... Ric|Do R7 07/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 11h06 ) ‌



Homem é preso suspeito de jogar carro contra moto e matar cunhada de propósito

Um homem acabou sendo preso na segunda-feira (5) por suspeita de ter matar a própria cunhada após bater no veículo em que a mulher estava. O caso aconteceu no dia 27 de julho desse ano em Ubiratã, no Oeste do estado.

