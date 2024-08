Suspeito de Homicídio se Entrega à Polícia em Curitiba Kennedy dos Santos, suspeito de matar Roseane Soares de Araújo, em Araucária, na Região Metropolitana de... Ric|Do R7 02/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 02/08/2024 - 14h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Suspeito de matar jovem encontrada em matagal se apresenta à polícia Caroline de Souza Machado

Kennedy dos Santos, suspeito de matar Roseane Soares de Araújo, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, se apresentou no início da noite de quinta-feira (1º) na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na capital do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito de matar jovem encontrada em matagal se apresenta à polícia

• Homem é morto com 9 tiros na frente da namorada no Paraná

• – RIC NOTICIAS OPINIÃO | #aovivo