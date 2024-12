Suspeito de matar a mãe e o padrasto fez publicação lamentando: “Meus amores” Suspeito de matar a mãe e o padrasto fez publicação lamentando: “Meus amores” Ric|Do R7 03/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h30 ) twitter

Casal encontrado morto

O jovem suspeito de matar a própria mãe e o padrasto asfixiados fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte do casal. O filho da mulher foi preso preventivamente no último domingo (1°) e a motivação do crime seria o interesse pela herança do casal. O caso aconteceu em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico caso.

