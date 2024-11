Suspeito de matar vereador eleito é amigo de mandante do crime Suspeito de matar vereador eleito é amigo de mandante do crime Ric|Do R7 28/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h09 ) twitter

Suspeito de matar vereador eleito é amigo de mandante do crime

O suspeito de matar o vereador eleito em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, é amigo de Douglas Cowboy, apontado pela Polícia Civil como mandante do crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

