Suspeito é baleado por policiais em tentativa de assalto a posto de combustíveis
Ric|Do R7 19/11/2024 - 09h09

Suspeito baleado

Uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis, no bairro Parolin, em Curitiba, foi impedida graças a ação de um policial militar do Choque, que estava no estabelecimento. O agente percebeu a movimentação do indivíduo, efetuou disparos e contou com o apoio de outro militar, este da Rone, que passava pelo local.

