Suspeito em fuga é encontrado escondido em milharal Um suspeito com o carro recheado de drogas teve uma tentativa de fuga frustrada em um milharal no oeste do Paraná. Neste sábado (...

Alto contraste

A+

A-

Suspeito em fuga se esconde em milharal, mas é localizado por câmera termal

Um suspeito com o carro recheado de drogas teve uma tentativa de fuga frustrada em um milharal no oeste do Paraná. Neste sábado (22), o condutor de um Fiat Mobi não respeitou a orientação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e empreendeu fuga em uma estrada rural. Após alguns quilômetros, o indivíduo abandonou o veículo e correu a pé em uma plantação de milhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito em fuga se esconde em milharal, mas é localizado por câmera termal

• Quina de São João: Dois bolões e uma aposta simples levam prêmio de R$ 229 milhões

• Picape fica destruída em acidente com bitrem na BR-376, em Ponta Grossa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.