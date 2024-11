Suspeito endividado explode caixa eletrônico, não encontra dinheiro e acaba preso Suspeito endividado explode caixa eletrônico, não encontra dinheiro e acaba preso Ric|Do R7 27/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 10h08 ) twitter

Explosão de caixa eletrônico aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27), em Ponta Grossa (Foto: Guarda Municipal de Ponta Grossa)

Uma explosão foi registrada em um caixa eletrônico de uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (27). O suspeito foi flagrado por testemunhas e localizado instantes após as explosões em um matagal, no bairro Santa Paula.

