Suspeitos de assassinar vereador morrem em confronto com a polícia Suspeitos de assassinar vereador morrem em confronto com a polícia Ric|Do R7 09/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos de morte vereador morrem em confronto com a polícia

Dois suspeitos pela morte de João Domiciano Neto, vereador eleito de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, morreram em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), no bairro Uberaba, em Curitiba, na tarde deste sábado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Casal é preso em Almirante Tamandaré; homem era conhecido como um dos maiores matadores

Além dos abusos, técnico de enfermagem também irá responder por adulteração de medicamentos

Traição e briga com amante; o que se sabe sobre morte de empresário em delegacia