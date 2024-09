Suspeitos de homicídio por briga de pipa são identificados pela polícia A PCPR divulgou as fotos dos três jovens que estão foragidos suspeitos de envolvimento na morte de um homem, de 35 anos, em briga por... Ric|Do R7 02/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polícia divulga fotos de foragidos suspeitos de matar homem em briga por pipa no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, na tarde desta segunda-feira (2), as fotos dos três jovens que estão foragidos suspeitos de envolvimento na morte de Cleomar de Proença, de 35 anos. O homicíidio aconteceu no dia 17 de junho de 2024, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A motivação do crime foi uma briga devido a uma pipa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paralimpíadas (03/09/2024): veja agenda e horário de provas nesta terça-feira

• Polícia divulga fotos de foragidos suspeitos de matar homem em briga por pipa no PR

• Elenco A Fazenda 2024: reality terá peão ‘tão vaidoso quanto polêmico’; veja nova dica