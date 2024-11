Suspeitos de ordenar morte de vereador são presos; veja no Balanço Geral Suspeitos de ordenar morte de vereador são presos; veja no Balanço Geral Ric|Do R7 19/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeitos de ordenar morte de vereador são presos

O Balanço Geral desta terça-feira (19) traz os detalhes das investigações sobre o assassinato do vereador eleito João Garré (União Brasil), de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. A novidade é que a polícia prendeu dois homens, pai e filho, que são suspeitos de “encomendar” a morte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Homem agride ex-companheira em mercado, mas é detido e preso em flagrante

Homem é executado com mais de 15 tiros em Sarandi

Golpistas se passam por recrutadores para aplicar golpes; uma vítima perdeu R$ 100 mil