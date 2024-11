Tabela de honorários de advogados dativos movimenta debate da OAB-PR Tabela de honorários de advogados dativos movimenta debate da OAB-PR Ric|Do R7 11/11/2024 - 19h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h10 ) twitter

Advogados dativos são assunto em debate da OAB-PR (Foto: Divulgação)

O tema sobre a tabela de honorários dos advogados dativos movimentou o primeiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

