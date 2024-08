Taeil Deixa NCT 127 Após Acusações Graves O cantor sul-coreano Taeil, de 30 anos, foi expulso do grupo de k-pop NCT 127, da SM Entertainment, após... Ric|Do R7 28/08/2024 - 15h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h51 ) ‌



Taeil é expulso do grupo de k-pop NCT 127; entenda a polêmica Caroline de Souza Machado

O cantor sul-coreano Taeil, de 30 anos, foi expulso do grupo de k-pop NCT 127, da SM Entertainment, após ser acusado de crimes sexuais. A princípio, os detalhes sobre os crimes não foram divulgados. Conforme a agência, o artista está sendo investigado pela polícia, e está cooperando com as autoridades.

