Tatiane Filipak é a favorita para a Secretaria de Saúde 27/11/2024 - 18h09

Tatiane Filipak

Atualmente na Diretoria Atenção a saúde da Fundação de atenção à saúde de Curitiba (FEAS), a médica Tatiane Filipak será indicada como secretária da Saúde de Curitiba na gestão do prefeito eleito Eduardo Pimentel. Com uma década de experiência, Tatiana esteve na coordenação do gabinete de crise da FEAS e esteve no órgão em toda a gestão do prefeito Rafael Greca.

