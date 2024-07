Tcheco estuda mudanças no Paraná Clube e projeta time ofensivo O treinador Tcheco está pensando na formação do Paraná Clube para o jogo decisivo contra o Patriotas no domingo (14), às 11h, no...

O treinador Tcheco está pensando na formação do Paraná Clube para o jogo decisivo contra o Patriotas no domingo (14), às 11h, no Couto Pereira. Para definir a vaga na elite do futebol paranaense, o ex-jogador pretende escalar um Tricolor agressivo.

