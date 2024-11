Teatro para crianças promete encantar Curitiba No mês de outubro, Curitiba será palco para um grande evento no Teatro Zé Maria (R: Treze de maio, 655) que trará uma oportunidade […]... Ric|Do R7 17/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h08 ) twitter

Pequeno Grande Encontro de Teatro para Crianças de Todas as Idades terá apresentações em Curitiba

No mês de outubro, Curitiba será palco para um grande evento no Teatro Zé Maria (R: Treze de maio, 655) que trará uma oportunidade de compartilhar a produção teatral direcionada ao público formado por crianças, professores, e claro, famílias, incentivando assim a criação de novas plateias. A Cia. do Abração promove a partir desta quarta (16.10) até o dia 27 de outubro, o festival “Pequeno Grande Encontro de Teatro para Crianças de Todas as Idades”, que chega em sua 12a edição e contará com 16 apresentações gratuitas, com a participação de dez espetáculos de várias companhias. O projeto é aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura – Governo Federal, com o apoio do Teatro Guaíra e da ATINJ/PR – (Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná), que assina a curadoria do evento.

