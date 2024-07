Técnico do Coritiba cobra reforços decisivos após derrota

Ric |Do R7

Técnico do Coritiba admite dificuldade no mercado e cobra reforços “que resolvam”

O técnico do Coritiba voltou a falar sobre a necessidade de reforços após a derrota por 2 a 1 para o CRB neste sábado (13). O comandante alviverde admitiu a dificuldade do clube no mercado, mas cobrou "jogadores que cheguem e resolvam".

