Técnico do Coritiba critica atuação do time: "Não pode ter este comportamento fora"

Técnico do Coritiba critica atuação: “Não pode ter este comportamento fora”

O técnico do Coritiba, Fábio Matias, criticou a atuação e o comportamento do time na derrota por 1 a 0 para o Amazonas. O Coxa amargou mais um tropeço fora (agora são três empates e três derrotas como visitante) e desperdiçou a chance de entrar no G-4.

